У Бразилії немовля вижило після 8 годин в могилі - поховали живцем

Матір'ю дівчинки є 15-річна мешканка Бразилії, яка вважала, що дитина народилася мертвою.

У Бразилії немовля, яке помилково було визнане мертвим, вісім годин було поховане і вижило. Про це повідомляє The Mirror.

Дитину виявили двоє поліцейських: вони почули з-під землі звуки, що нагадують пхикання, і почали копати. На глибині приблизно 50 сантиметрів вони побачили тіло маленької дівчинки.

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Поліцейські припустили, що у дитини множинні переломи, і оперативно доставили її в лікарню. Лікарі поклали немовля до відділення інтенсивної терапії і запевнили, що зараз її стан стабільний.

За даними поліції, яка вже ініціювала розслідування, матір'ю дівчинки є 15-річна мешканка Бразилії. Вона розповіла, що перейми розпочалися у ванній і дитина впала головою на підлогу. Новонароджений не заплакав, тому 57-річна бабуся породіллі вважала, що дитина мертва.

Літня жінка порадила дотримуватися традицій і закопати дитини загорнутою в тканину. Начальник поліції зізнався, що вважає те, що трапилося дивом.