Поліція Грузії отримала право на таємне прослуховування

Як заявив парламентський секретар президента Георгій Кверенчхіладзе, президент зробив це виходячи з державних інтересів, повідомляє Грузія Онлайн.

"Тут є певні терміни, про що була розмова на пленарному засіданні, з приводу 1 грудня, про погрози вакууму, і президент не буде створювати проблеми державі. Це він робить виходячи з інтересів держави", - зазначив Георгій Кверенчхіладзе.

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Термін прийняття поправок щодо прослуховування було визначено 1 грудня. Якби президент не підписав закон, то з 1 грудня виникав би певний правовий вакуум і правоохоронці не мали б права здійснювати таємне прослуховування до підписання закону головою парламенту Грузії.