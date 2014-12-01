Росія планує більше 20 навчань у прикордонному з Україною окрузі

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу округу.

"Війська Південного військового округу приступили до виконання завдань навчально-бойової підготовки у новому навчальному році... В 2014 році при проведенні планових заходів бойової підготовки в з'єднаннях і військових частинах Південного військового округу особливу увагу було приділено підвищенню інтенсивності практичних занять, навчань і професійної підготовки командирів усіх ступенів", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожРНБО: Військові РФ обстрілюють українські села з важкої артилерії і хизуються цим у соцмережахПри проведенні навчань в цьому році було задіяно понад 30 полігонів.

У ракетних військах і артилерії (РВ і А) округу проведено понад 370 тактичних навчань різного масштабу, близько 150 тренувань з управління ракетними ударами і вогнем артилерії, виконано близько 5 тисяч бойових стрільб. У порівнянні з попереднім роком інтенсивність бойової підготовки з'єднання і частинах РВ і А зросла на 20%.