РНБО: Росія відновила обстріли України зі своєї території
13:56, 21 листопада 2014Політика
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За минулу добу зафіксовано нові випадки обстрілів України з території Росії. РНБО не фіксувала їх відтоді, як почав діяти режим припинення вогню.
Росія відновила обстріл України зі своєї території / novayagazeta-ug.ru
Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, Росія відновила обстріл української території.
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Він зазначив, що артилерійський обстріл з території Росії зафіксовано вперше з 5 вересня, коли було оголошено про встановлення режиму припинення вогню.
"Ведення артилерійського вогню з території РФ помітили на напрямку населеного пункту Маноцький (РФ) - Камишне (Україна) в районі одного з прикордонних постів Луганського загону", - зазначив Андрій Лисенко.
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