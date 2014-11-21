РНБО: Росія відновила обстріли України зі своєї території

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, Росія відновила обстріл української території.

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Він зазначив, що артилерійський обстріл з території Росії зафіксовано вперше з 5 вересня, коли було оголошено про встановлення режиму припинення вогню.

"Ведення артилерійського вогню з території РФ помітили на напрямку населеного пункту Маноцький (РФ) - Камишне (Україна) в районі одного з прикордонних постів Луганського загону", - зазначив Андрій Лисенко.