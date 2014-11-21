РНБО: Росія відновила обстріли України зі своєї території

13:56, 21 листопада 2014
Політика
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За минулу добу зафіксовано нові випадки обстрілів України з території Росії. РНБО не фіксувала їх відтоді, як почав діяти режим припинення вогню.

Россия возобновила обстрелы Украины со своей территории / novayagazeta-ug.ru

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, Росія відновила обстріл української території.

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Він зазначив, що артилерійський обстріл з території Росії зафіксовано вперше з 5 вересня, коли було оголошено про встановлення режиму припинення вогню.

"Ведення артилерійського вогню з території РФ помітили на напрямку населеного пункту Маноцький (РФ) - Камишне (Україна) в районі одного з прикордонних постів Луганського загону", - зазначив Андрій Лисенко.

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