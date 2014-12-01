Путін пропонує пом'якшити покарання за отримання хабарів

Про це повідомляє "Новая газета" з посиланням на сайт Кремля.

Відповідно до законопроекту, пропонується знизити мінімальну кратність штрафу, передбаченого за корупційні злочини невеликої тяжкості. Поправки призначені для частини 1 статті 290 та частин 1 і 2 статті 291 КК РФ.

Зараз одержання хабара в сумі 25 тисяч рублів (трохи менше 8000 грн) карається штрафом від 25 - до 50-кратної суми одержаного. Законопроект, внесений Путіним, пропонує встановити максимальну планку штрафу за отримання хабара менше 25 тисяч рублів в розмірі 1 мільйона рублів.

Також поправки пропонують доповнити статті альтернативними видами кримінальних покарань, серед яких - виправні роботи, фіксований штраф з призначенням додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною посадою на строк до трьох років.

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Штраф як додаткове покарання разом з найбільш суворим покаранням у вигляді позбавлення волі буде призначатися на розсуд суду.

Законопроект пропонує доповнити кримінально-процесуальний кодекс РФ положень, що передбачають можливість накладення арешту на майно підозрюваного (обвинуваченого) з метою забезпечення покарання у вигляді штрафу, а також визначають порядок накладення арешту в цьому випадку.

Крім того, Путін запропонував збільшити термін добровільної сплати штрафу до 60 днів.