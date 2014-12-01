МЗС Росії звинуватило західних політиків у змалінні
Російський президент Володимир Путін вигідно відрізняється від "безбарвних менеджерів" на чолі країн Заходу.
Про це заявив заступник глави російського МЗС Василь Небензя, передають Вести.
"Де фігури масштабу де Голля, Кеннеді, того ж Рейгана, Коля або хоча б Кіссінджера? Країнами керують не політичні лідери, а якісь безбарвні менеджери, найняті на роботу на 4-5-річний термін. Більшість з них не здатні міряти вище плінтуса, а їхня політична вага оцінюється не справами, у яких вони ще і не самостійні, а вмінням подобатися і викладати свої думки, видаючи часто за такі їх відсутність", - підкреслив дипломат.
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"Невипадково наш президент в лідерах загальносвітових рейтингів. Де в західному світі йому рівня? Не бачу жодного", - зазначив заступник голови МЗС.