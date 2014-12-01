МЗС Росії звинуватило західних політиків у змалінні

Про це заявив заступник глави російського МЗС Василь Небензя, передають Вести.

"Де фігури масштабу де Голля, Кеннеді, того ж Рейгана, Коля або хоча б Кіссінджера? Країнами керують не політичні лідери, а якісь безбарвні менеджери, найняті на роботу на 4-5-річний термін. Більшість з них не здатні міряти вище плінтуса, а їхня політична вага оцінюється не справами, у яких вони ще і не самостійні, а вмінням подобатися і викладати свої думки, видаючи часто за такі їх відсутність", - підкреслив дипломат.

Читайте такожForbes назвав Путіна найвпливовішою людиною світуМасштаб політичних лідерів Європи дрібніє, вважає він.

"Невипадково наш президент в лідерах загальносвітових рейтингів. Де в західному світі йому рівня? Не бачу жодного", - зазначив заступник голови МЗС.