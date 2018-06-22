У Британії заявили, що шансів зупинити Brexit більше немає

Урядовий законопроект щодо Brexit безповоротно прокладе шлях для виходу Британії з ЄС.

Голосування парламенту Британії за урядовий законопроект щодо Brexit закрило двері перед найменшою можливістю того, що країна залишиться в ЄС.

Про це заявив міністр торгівлі Британії Ліам Фокс, повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

"Як багато хто з вас знає, ми вчора ввечері прийняли вирішальний крок у законодавстві, який тепер безповоротно прокладе шлях для виходу Британії з Європейського Союзу", - сказав він.

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"Тож у випадку будь-яких сумнівів, шанси Великої Британії не залишати Європейський Союз зараз нульові", - заявив Фокс.

Як повідомлялося, урядовий законопроект щодо умов виходу Британії з ЄС пройшов через парламент незважаючи на спротив частини депутатів керівної Консервативної партії.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей назвала ухвалення законопроекту "найважливішим кроком" у забезпеченні "гладкого" Brexit.