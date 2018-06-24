Опозиція в Туреччині заявляє про порушення на парламентських і президентських виборах

Представник НРП Бюлент Тескан розповів про декілька скарг на роботу місцевих виборчих комісій.

Опозиція в Туреччині заявляє про порушення на сьогоднішніх парламентських і президентських виборах.

Як повідомляє Deutsche Welle, представник провідної опозиційної сили країни - Народно-республіканської партії (НРП) - Бюлент Тескан розповів про декілька скарг на роботу місцевих виборчих комісій на дільницях в Шанлиурфі на південному сході Туреччини. За його словами, офіційні особи вже звернулися до турецької ЦВК з відповідними заявами.

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На прес-конференції в Анкарі представник НРП показав відеозапис зі свідченням очевидця, який говорив про вкидання бюлетенів на дільниці в одному з районів Шанлиурфі - Суручі. За словами Тескана, на іншій дільниці в цій провінції в ніч на 24 червня в урни було внесено сотні бюлетенів на підтримку Партії справедливості і розвитку Реджепа Таїпа Ердогана і Партії націоналістичного руху, яка вступила з нею в альянс.

Тим часом стало відомо, що в чотирьох провінціях Туреччини взято під варту десять іноземців. За версією МВС Туреччини, троє французів в Агри, троє німців у Ширнак і четверо італійця у Батмані і Діярбакирі намагалися втрутитися в хід голосування на президентських і парламентських виборах.

Як стверджують у міністерстві, іноземні громадяни не мали акредитації і не були спостерігачами Організації з безпеки і співпраці в Європі.

Як повідомляв УНІАН, у Туреччині 24 червня проходило голосування на президентських виборах і виборах до парламенту 27-го скликання.

Виборчі дільниці закрилися о 17:00 за місцевим часом. Після завершення голосування спочатку буде підраховано голоси, віддані за кандидатів у президенти.

У президентських перегонах брали участь шість кандидатів. Основне питання - чи зможе Ердоган перемогти в першому турі. Результатом виборів може стати перехід Туреччини до президентської форми правління.