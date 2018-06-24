У Туреччині почалися дострокові вибори президента й парламенту

Виборчі дільниці будуть відкриті з 08:00 до 17:00.

У Туреччині сьогодні відбуваються одночасно президентські і парламентські вибори.

Як повідомляє турецьке агентство Anadolu, загалом у голосуванні візьмуть участь понад 56 млн 322 тис. виборців.

Громадяни Туреччини за кордоном могли голосувати на виборах із 7-го по 19 червня. Зареєстровані за кордоном виборці також зможуть проголосувати на КПП на турецькому кордоні до 17:00 24 червня.

Виборчі дільниці в Туреччині будуть відкриті з 08:00 до 17:00. Після завершення голосування спочатку буде підраховано голоси, віддані виборцями за кандидатів у президенти.

Кандидатури на пост президента Туреччини висунули шість чоловік. У їх числі: нинішній глава держави Реджеп Таїп Ердоган - кандидат від «Народного альянсу», який був сформований Партією справедливості і розвитку і Партією національної дії (MHP), кандидат від Республіканської народної партії (CHP) Мухаррем Індже і кандидат від Демократичної партії народів (HDP) Селахаттін Демірташ, який перебуває в ув'язненні.

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100 тис. підписів виборців, необхідних для участі в президентських виборах, набрали лідер націоналістичної і консервативної «Доброю партії» (İYİ Parti) Мераль Акшенер, голова партії «Щастя» (Saadet Partisi) Темель Карамоллаоглу і голова партії «Вітчизни» Догу Перінчек.

У парламентських виборах візьмуть участь кандидати від Партії справедливості і розвитку, Республіканської народної партії, Демократичної партії народів, Партії безплатних справ (HÜDAPAR), «Доброї партії», Партії національної дії, партії «Щастя» і партії «Вітчизни».

Партія справедливості і розвитку і Партія національної дії йдуть на вибори в складі «Народного альянсу», а «Добра партія», Республіканська народна партія і партія «Щастя» - в складі «Альянсу нації».