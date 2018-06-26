Королева Єлизавета II дала офіційну згоду на вихід Британії із ЄС

Підписання акту королевою покладе край дебатам щодо змісту законопроекту, який офіційно оформить вихід Великобританії з ЄС.

Британська королева дала офіційну королівську згоду на вихід країни із Європейського союзу (Brexit) під керівництвом прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей.

Спікер палати громад Великобританії Джон Беркоу підтвердив, що королева підписала законопроект про вихід країни з ЄС, який раніше схвалили обидві палати британського парламенту, повідомляє Reuters.

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«Згідно з Законом про королівські акти 1967 року я зобов'язаний повідомити Палату про те, що Її Величність висловила королівське схвалення таких актів ... Акт про вихід з Європейського союзу», — повідомив Беркоу на сесії британського парламенту.

Наголошується, що підписання акту королевою покладе край дебатам щодо змісту законопроекту, який офіційно оформить вихід Великобританії з ЄС.

Раніше повідомлялося, що в Лондоні понад 100 тис. людей вийшли на мітинг проти Brexit.