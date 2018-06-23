У Лондоні десятки тисяч людей закликають до нового референдуму (фото, відео)

Дехто з організаторів переконує, що у британців має бути вибір – покинути ЄС з угодою, про яку домовляється уряд, чи залишитися у складі Євросоюзу.

В суботу, 23 червня, у другу річницю референдуму, на якому британці проголосували за вихід своєї країни з ЄС, тисячі людей вийшли на протест у Лондоні з вимогою провести нове всенародне опитування.

Як повідомляє Європейська правда з посиланням на BBC, люди вимагають нового референдуму щодо угоди з ЄС про Brexit.

Організатори демонстрації – кампанія "Голос народу" (People's Vote) – наголошують, що "угоди ще не досягнуто" і "голос народу має бути почутий". Ініціатива з'явилась, оскільки старші міністри уряду, Ліам Фокс та Девід Дейвіс, стверджують, що Британія готова вийти з переговорів з ЄС взагалі без жодної угоди про майбутні відносини.

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Дехто з організаторів переконує, що у британців має бути вибір – покинути ЄС з угодою, про яку домовляється уряд, чи залишитися у складі Євросоюзу.

"Але найважливіше, що це не тільки рішення 650 політиків у Вестмінстері… Brexit – це величезна справа, яку мають вирішувати усі 65 мільйонів людей в країні, саме тому люди сьогодні мітингують за народне голосування", - заявив Джеймс МакГрорі з організації Open Britain.

За попередніми оцінками, у демонстрації беруть участь 50 тисяч осіб, повідомляє The Guardian.

Британія повинна залишити ЄС 29 березня 2019 року. Угоду з ЄС про Brexit повинен також восени схвалити британський парламент. Однак зараз не зрозуміло, що трапиться, якщо парламент проголосує проти неї.