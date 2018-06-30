Британія проведе День Збройних сил у Солсбері через отруєння Скрипалів

Влада Британії за державний кошт викупить будинки в Солсбері, де мешкали колишній російський агент Сергій Скрипаль і поліцейський Нік Бейлі.

Наступного року День Збройних сил Британії проведуть у Солсбері, щоб вшанувати містечко, яке було змушене поборотися з наслідками хімічної атаки на Сергія і Юлію Скрипалів.

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Про це заявила прем’єр-міністр Британії Тереза Мей, повідомляє ЄвроПравда з посиланням на The Guardian. "Відповідь військових на атаку нервовим агентом гідна відзнаки" - заявила Мей.

"Провівши в наступному році День Збройних сил, ми також відзначимо величезну стійкість та дух Солсбері і продемонструємо, що воно відкрите для бізнесу. Це чудове місто, багате на військову історію, є прекрасним місцем для відвідування " – наголосила вона.

Як повідомлялося, влада Великобританії за державні кошти викупить будинки в Солсбері, де мешкали колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і поліцейський Нік Бейлі, постраждалі в результаті отруєння нервово-паралітичним агентом новачок.

Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені на лавці в Солсбері в березні. Їх отруїли нервовим агентом епохи холодної війни. Уряд Британії поклав на Росію відповідальність за отруєння, зануривши двосторонні відносини в новий мінімум, хоча Кремль заперечує будь-яку причетність.

Протягом декількох тижнів британські служби очищували місця, де перебували Скрипалі у день отруєння, та де міг залишатися нервово-паралітичний агент.