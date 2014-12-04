У центрі Грозного ввели режим "контртерористичної операції"

Про це повідомляє Національний антитерористичний комітет, пише РИА Новости

"За вказівкою керівника оперативного штабу НАК в центі міста Грозного введений правовий режим контртерористичної операції", - йдеться в повідомленні.

Правовий режим КТО передбачає ряд заходів, в тому числі посилення охорони громадського порядку; перевірку документів у всіх знаходяться у позначеній місцевості людей, а в разі відсутності потрібних паперів - перепровадження їх у відділи поліції або інші компетентні органи для встановлення особи; отбуксіровку з території транспортних засобів; можливість блокування стільникового зв'язку на території і так далі.

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Як повідомляв УНІАН, близько першої ночі група невідомих у Грозному вчинила напад на пост ДПС. Потім зловмисники проникли в Будинок преси.

До місця події стягнуті сили і засоби підрозділів ФСБ, МВС та МНС. Будинок преси заблокований. Також національний антитерористичний комітет повідомляє про втратти серед правоохоронців.