Путін про угоду України з ЄС: Росію просто послали подалі

Президент Росії Володимир Путін заявив, що угоду про асоціацію України з Євросоюзом не можна було укладати, не враховуючи позицію Москви. Про це він сказав, коментуючи послання Федеральним Зборам, передає Лента.ру з посиланням на РИА Новости.

«У випадку з угодою про асоціацію України з ЄС взагалі не було ніякого діалогу. Нам було сказано, що це, мовляв, не ваша справа, якщо казати просто, по-народному, просто послали подалі», - підкреслив Путін.

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За його словами, всі аргументи Москви, у тому числі про те, що Росія і Україна є членами зони вільної торгівлі СНД, «ніхто не хотів не тільки розглядати, але навіть слухати».

«Добре, якщо ви не бажаєте вести з нами діалог, то ми змушені будемо захищати наші законні інтереси в односторонньому порядку, і не будемо платити за помилкову, на наш погляд, політику», - зазначив він. Президент нагадав, що, незважаючи на підписання та ратифікацію угоди про асоціацію України і ЄС, відкладено застосування його торговельно-економічного розділу.

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«Значить, ми мали рацію. І питається, заради чого все це було зроблено в Україні? Заради чого здійснили державний переворот, стріляли і досі стріляють і вбивають людей, по суті, зруйнували економіку, фінанси і соціальну сферу, спустошили країну?» - заявив Путін.