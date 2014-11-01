Сьогодні починає частково працювати Угода про асоціацію України і ЄС

Із 1 листопада 2014 року набуває чинності часткове застосування Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

При цьому економічну частину угоди, що стосується зони вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом, відкладено до кінця 2015 року. Поза тим, ЄС в односторонньому порядку продовжив для України ще на рік автономні торговельні преференції.

Парламентська коаліція, створювана за підсумками минулих 26 жовтня позачергових виборів у Верховну Раду, повинна забезпечити умови для вільної міжнародної торгівлі і зняття непрямих технічних бар'єрів для реалізації української продукції в країнах Європейського Союзу.

Учора, 31 жовтня, Президент України Петро Порошенко і лідери Євросоюзу Герман ван Ромпей і Жозе Мануель Баррозу оприлюднили спільну заяву, в якій привітали початок тимчасового застосування важливих частин Угоди про асоціацію між Україною та ЄС із 1 листопада 2014 року.

«Це відповідає прагненням українського народу, який засвідчив свою підтримку тісних відносин з Європейським Союзом, зокрема зовсім недавно під час парламентських виборів 26 жовтня», - наголошується в заяві.

Президенти України, Європейської ради та Єврокомісії переконані, що Угода про асоціацію стане ключовим інструментом реалізації за підтримки ЄС необхідних реформ в Україні протягом наступних років.

«Тимчасове застосування буде охоплювати такі важливі сфери, як верховенство права, боротьба зі злочинністю і корупцією, а також посилене секторальне співробітництво», - йдеться в заяві.

Читайте такожРада ЄС остаточно продовжила торговельні преференції УкраїніНаголошується, що інаугураційне засідання Ради асоціації, яка визначить пріоритети і почне процес моніторингу імплементації угоди, відбудеться до кінця поточного року.

Автори заяви також привітали продовження терміну дії автономних торгових преференцій ЄС для України до кінця 2015 року і підтвердили важливість належної підготовки до тимчасового застосування торгових положень угоди з 1 січня 2016 року.

Президенти України, Європейської ради і Єврокомісії висловили сподівання на швидке завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом усіма державами-членами ЄС у відповідності з національними процедурами.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада синхронно з Європарламентом ратифікувала Угоду про асоціацію України з Євросоюзом, включаючи створення зони вільної торгівлі.

Про те, що зона вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з 2016 року, а не з 1 листопада цього року, стало відомо 12 вересня після консультацій представників Єврокомісії, України і Росії. Тоді сторони домовилися відкласти до 31 грудня 2015 року введення в дію зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також про продовження Євросоюзом тарифних преференцій для українських товарів.

19 вересня Єврокомісія внесла на розгляд Ради ЄС і Європарламенту пропозиції щодо відстрочки тимчасового застосування Угоди про асоціацію в частині поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі.

Цією пропозицією ЕП і ЄС повинні затвердити рішення, яким преференції будуть продовжені до 31 грудня 2015 року.

Рада ЄС 29 вересня схвалила продовження преференцій в торгівлі з Україною до 31 грудня 2015 року.

Європарламент 23 жовтня підтримав продовження торгових преференцій для України.

24 жовтня Рада ЄС ухзвалила постанову, якою остаточно продовжила односторонні торговельні преференції для України до кінця 2015 року.