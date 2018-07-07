В Румунії на авіашоу розбився винищувач МіГ-21 (відео)

Літак вибухнув, коли впав на землю. На телевізійних кадрах було видно полум'я та густий дим.

На авіашоу в Румунії зазнав катастрофи винищувач ВПС МіГ-21 Lancer, загинув 36-річний пілот.

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Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство оборони країни. Літак вибухнув, коли впав на землю. На телевізійних кадрах було видно полум'я та густий дим.

Телеканали цитували свідків, які говорили, що пілот, можливо, намагався уникнути зіткнення з натовпом і замість цього вирішив розбитися на сусідньому полі.

ВІДЕО: YouTube Obiectiv Ialomița

У Міноборони повідомили, що причини катастрофи розслідуються.

На авіашоу були присутні близько 4 тис. глядачів.

Раніше у Польщі розбився легкомоторний український літак.