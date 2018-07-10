На заміну Джонсону: Мей призначила нового главу МЗС Великобританії

МЗС Великої Британії очолив міністр охорони здоров'я Джеремі Хант.

Джеремі Хант змінив Бориса Джонсона на посаді міністра закордонних справ Великої Британії, повідомили в понеділок на Даунінг-Стріт. У понеділок Джонсон подав у відставку, пояснивши своє рішення відсутністю підтримки своєї позиції по Brexit.

"Королева була рада схвалити призначення високоповажного Джеремі Ханта в якості міністра закордонних справ і у справах Співдружності Націй", - йдеться в повідомленні Даунінг-стріт у твіттері.

Пост міністра охорони здоров'я замість Ханта зайняв Меттью Хенкок, який раніше обіймав інші посади в уряді Британії.

Хант є членом Консервативної партії, він був міністром охорони здоров'я в першому і другому кабінеті Девіда Кемерона. Цю ж посаду він досі в кабінеті Терези Мей. Крім того, 2010 по 2012 роки Хант був міністром культури, ЗМІ, Олімпійських ігор і спорту Великої Британії.

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Батько Ханта з 1985 по 1987 роки обіймав посаду командувача флотом британських ВМФ - одне з вищих звань у британському ВМФ. У 2009 році Хант одружився на китаянці Люсії Гуо, у них є син і дві дочки.

Подібні рішення чиновники прийняли після затвердження нового плану виходу Великобританії з ЄС. Він був прийнятий у п'ятницю після запеклих дебатів. План передбачає "м'який" варіант Brexit: створення зони вільної торгівлі з ЄС для промислових і сільськогосподарських товарів і збереження митних стандартів союзу на британських кордонах.

Противники цієї стратегії, серед яких і екс-глава МЗС Борис Джонсон, вважають, що подібні умови поставлять Лондон в залежне становище по відношенню до Євросоюзу і при цьому позбавлять Велику Британію можливості впливати на рішення, що приймаються в Брюсселі.