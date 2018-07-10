Bloomberg: Віду і Вукоєвича покарали за те, чим Путін і сам грішить на ЧС-2018

На Чемпіонаті світу багато політики, і її стане ще більше, якщо Англія переможе і вийде у фінал, на який збирається російських президент.

Коли хорватський захисник Домагой Віда вигукнув «Слава Україні» на відео після перемоги своєї команди над збірною Росії, це стало нагадуванням, що спорт і політику не завжди можна відділити, що б не казав Володимир Путін.

Про це пише Bloomberg, нагадуючи, що хорватський футболіст більше п’яти років грав за київський клуб «Динамо». Він і Огнен Вукоєвич, який теж був гравцем «Динамо» і брав участь у записі скандального відео, пояснили, що просто хотіли подякувати українським вболівальникам за підтримку.

«Я щиро сподіваюся, що це повідомлення не буде трактуватися якось інакше», - сказав Віда, який забив другий гол Хорватії у російські ворота.

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Однак, Футбольна федерація Хорватії все ж вирішила покарати Вукоєвича, позбавивши його акредитації і виключивши його з національної команди за відео з фразою «Слава Україні». Він і Віда «вибачилися за свої заяви, які не мали в собі політичної конотації, але, нажаль, лишили можливість для такої інтерпретації». Про це йшлося в заяві, оприлюдненій Футбольною федерацією Хорватії.

Видання пише, що «Слава Україні» - вітання, яке вживають прихильники української революції 2014 року, яка призвела до повалення режиму проросійського президента в Україні. А після анексії Криму і початку війни на Донбасі, ця фраза отримала ще більш політичне забарвлення.

«Багато хто на Балканах також бачить паралелі між україно-російським конфліктом і війною, яка спалахнула між сербами і хорватами в 1990-х роках після розпаду Югославії», - йдеться в статті.

Видання додає, що FIFA винесло попередження хорватському захиснику, але вирішило не забороняти йому брати участь у матчі проти Англії. Віда не єдиний, хто зіштовхнувся з подібними проблемами. Раніше федерація також оштрафувала двох швейцарських гравців, які походили з Косово. Здолавши Сербію, вони демонстрували руками жести, які повинні були нагадувати двоголового орла на албанському прапорі.

«Попри те, що Путін наполягає, що політиці не місце в спорті, він і сам сказав колишнім зіркам футболу, запрошеним у Кремль минулого тижня, що проведення Чемпіонату світу в Росії «допомогло знищити багато стереотипів» про країну в часи міжнародної напруги», - нагадує видання.

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Політичних смислів буде також важко уникнути, якщо Англія переможе Хорватію і вийде у фінал вперше за 52 роки. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей наказала чиновникам включно з принцом Вільямом, який очолює Англійську футбольну асоціацію, бойкотувати Чемпіонат Світу в Росії через отруєння екс-шпигуна на британській території, в якому звинувачують Кремль. Смерть громадянина Британії від тієї ж отрути у минулу неділю зробить появу Путіна на фінальному матчі Чемпіонату світу за участі Англії ще більш скандальною і неоднозначною.