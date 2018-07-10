НАТО і Євросоюз мають намір посилити співпрацю

Північноатлантичний альянс і Європейський Союз мають планують працювати над реалізацією 74-х спільних проектів, серед яких протистояння гібридним загрозам, питання кібербезпеки, оборони та наукових досліджень.

НАТО і Євросоюз планують посилити співпрацю.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президент Європейської ради Дональд Туск сьогодні у Брюсселі підписали відповідну декларацію, повідомляє Deutsche Welle.

"Ми пишаємося досягнутим спільно до цього моменту, однак ми можемо робити ще більше", - йдеться у документі.

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Президент Єврокомісії наголосив на спільних між Союзом та Альянсом "цінностях" і "відданості свободі і демократії". При цьому Юнкер наполягає на "принципі доповнення" один одного. За його словами, саме цей принцип визначає партнерство між НАТО і ЄС.

"У нас є різні сильні сторони, які ми використовуємо для допомоги один одному", - заявив президент Єврокомісії.

НАТО і Євросоюз мають намір працювати над реалізацією 74-х спільних проектів, серед яких протистояння гібридним загрозам, питання кібербезпеки, оборони та наукових досліджень, зазначив він.

"Нам ще багато треба зробити, і це починається з відповідних інвестицій у власну безпеку і оборону", - заявив Юнкер.

За його даними, з 2021 по 2027 роки Європа витратить на оборону 27,5 млрд євро.