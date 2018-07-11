Москва пообіцяла Греції "дзеркальну" відповідь на висилку російських дипломатів

У Росії заявили, що ніколи не розглядали Грецію як союзника і партнера в Європі.

Москва "дзеркально" відповість на висилку Грецією російських дипломатів.

Про це повідомили в МЗС РФ, передає "РИА Новости". Як заявив заступник голови комітету ради федерації з міжнародних справ Андрій Клімов, Росія вишле двох грецьких дипломатів. За його словами, без такої відповіді Москва "не зможе забезпечити безпеку роботи своїх співробітників".

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За його словами, Росія ніколи не розглядала Грецію як союзника і партнера в Європі. "Греція входить в НАТО, одного цього вже достатньо", — підкреслив він.

Як повідомлялося, в Греції вирішили негайно вислати двох російських дипломатів за втручання у внутрішні справи цієї країни. Офіційні Афіни звинувачують дипломатів з РФ у вилученні та поширенні інформації, а також у невдалій спробі підкупу грецьких чиновників.