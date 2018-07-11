Афіни вишлють двох російських дипломатів – ЗМІ

Офіційні Афіни звинувачують дипломатів з РФ у вилученні та поширенні інформації, а також у невдалій спробі підкупу грецьких посадовців.

У Греції вирішили негайно видворити двох російських дипломатів через втручання у внутрішні справи цієї країни.

Про це повідомляє видання Kathimerini.

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"Грецький уряд вирішив вислати двох російських дипломатів та заборонити в'їзд у Грецію ще двом, звинувачуючи їх у втручанні у внутрішні справи та у незаконних діях проти національної безпеки Греції", - повідомляє видання.

Офіційні Афіни звинувачують дипломатів з РФ у вилученні та поширенні інформації, а також у невдалій спробі підкупу грецьких посадовців.

За інформацією високопоставлених грецьких дипломатів, Афіни закликають до негайного видворення двох росіян, у тому числі співробітника посольства РФ Віктора Яковлєва. Ці ж джерела зауважили, що ця ініціатива з'явилася після численних скоординованих зусиль Росії, покликаних поширити російський вплив у Греції, у тому числі через діяльність Імператорського православного палестинського товариства.

Водночас, як стверджує видання, попри це Греція продовжує відповідно до багаторічної політики, прагнути гарних партнерських відносин з РФ та розвитку дружби народів обох країн. Проте, як заявили джерела, це можливо лише за умови, якщо обидві країни поважатимуть суверенітет одна одної.