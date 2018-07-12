НАТО погодилось відкрити переговори з Македонією про членство

Македонія розпочала виконання свого ПДЧ у 1999 році, але в 2008 році на бухарестському саміті НАТО Греція заблокувала її запрошення до членства.

Лідери Північноатлантичного альянсу на саміті в Брюсселі домовились відкрити переговори про членство з Македонією.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на підсумковій прес-конференції першого дня саміту Альянсу, повідомляє "Європейська правда".

"Коли національні процедури щодо фіналізації угоди (з Грецією, - ред.) будуть завершені, країна стане нашим 30-м членом", - заявив Столтенберг.

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Македонія розпочала виконання свого ПДЧ у 1999 році, але в 2008 році на бухарестському саміті НАТО Греція заблокувала її запрошення до членства.

Між країнами точилась багаторічна суперечка через назву Македонії – Греція наполягала, що назва її сусідки містить територіальні посягання на її власну область Македонію. Країни домовились, що Македонію буде запрошено до Альянсу після вирішення проблеми перейменування Македонії.

17 червня 2018 року Греція та Македонія підписали угоду про зміну назви на Республіку Північна Македонія.