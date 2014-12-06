На Філіппінах через тайфун евакуювали понад півмільйона осіб
У даний час тайфун досяг східного узбережжя країни, очікується, що до кінця дня він охопить більшу частину острова Самар
На Філіппінах більш як 500 тис. чоловік евакуйовано через тайфун "Хагупіт", що бушує в регіоні, передає ТАСС.
У даний час тайфун досяг східного побережжя країни, очікується, що до кінця дня він охопить велику частину острова Самар, розташованого в центральній частині архіпелагу. Швидкість вітру в епіцентрі воронки становить 55 метрів на секунду, пориви перевищують 75 метрів на секунду. До районів евакуації направлено продовольство і медикаменти.
Читайте такожАномальний снігопад у США вчені пояснюють глобальним потепліннямФіліппінська влада побоюється, що нинішній циклон може повторити траєкторію торішнього тайфуну "Хайян". Його жертвами на Філіппінах стали більш як 7 тис. чоловік. Від наслідків стихії тоді в цілому постраждали близько 12 млн. чоловік у 10 тис. населених пунктах центральної частини країни, більш як 4 млн. філіппінців залишилися без даху і всього свого майна.