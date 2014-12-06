На Філіппінах через тайфун евакуювали понад півмільйона осіб

На Філіппінах більш як 500 тис. чоловік евакуйовано через тайфун "Хагупіт", що бушує в регіоні, передає ТАСС.

У даний час тайфун досяг східного побережжя країни, очікується, що до кінця дня він охопить велику частину острова Самар, розташованого в центральній частині архіпелагу. Швидкість вітру в епіцентрі воронки становить 55 метрів на секунду, пориви перевищують 75 метрів на секунду. До районів евакуації направлено продовольство і медикаменти.

Читайте такожАномальний снігопад у США вчені пояснюють глобальним потепліннямФіліппінська влада побоюється, що нинішній циклон може повторити траєкторію торішнього тайфуну "Хайян". Його жертвами на Філіппінах стали більш як 7 тис. чоловік. Від наслідків стихії тоді в цілому постраждали близько 12 млн. чоловік у 10 тис. населених пунктах центральної частини країни, більш як 4 млн. філіппінців залишилися без даху і всього свого майна.