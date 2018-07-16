Путін запропонував Трампу «налаштовувати» Україну на виконання Мінських угод

За підсумками переговорів з Трампом Путін також заявив про «внутрішньоукраїнську» кризу.

Президент Росії Володимир Путін за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом заявив про «внутрішньукраїнську» кризу і запропонував США «налаштовувати» Україну на виконання Мінських угод.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Гельсінкі за підсумками переговорів з Трампом.

«Під час обговорення внутрішньоукраїнської кризи звернули увагу на важливість добросовісної реалізації Мінських домовленостей. США могли б рішучіше наполягати на цьому і налаштовувати українське керівництво на цю роботу», - сказав Путін.