Путін запропонував Трампу «налаштовувати» Україну на виконання Мінських угод
18:57, 16 липня 2018Світ
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За підсумками переговорів з Трампом Путін також заявив про «внутрішньоукраїнську» кризу.
Дональд Трамп и Володимир Путин / REUTERS
Президент Росії Володимир Путін за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом заявив про «внутрішньукраїнську» кризу і запропонував США «налаштовувати» Україну на виконання Мінських угод.
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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Гельсінкі за підсумками переговорів з Трампом.
«Під час обговорення внутрішньоукраїнської кризи звернули увагу на важливість добросовісної реалізації Мінських домовленостей. США могли б рішучіше наполягати на цьому і налаштовувати українське керівництво на цю роботу», - сказав Путін.
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