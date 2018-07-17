У мексиканській авіакомпанії назвали причину падіння Boeing 737 на Кубі

Гендиректор авіакомпанії Global Air Мануель Родрігес Кампо зазначив, що висновок був зроблений на основі даних, отриманих із бортових самописців.

Причиною падіння 18 травня літака Boeing 737-200 в столиці Куби Гавані став "людський фактор".

Про це заявив генеральний директор мексиканської компанії Global Air Мануель Родрігес Кампо, передає РБК з посиланням на Financiero.

Читайте такожПомерла одна з трьох жінок, які вижили в авіакатастрофі на Кубі

Родрігес зазначив, що цей висновок був зроблений на основі даних, отриманих із бортових самописців, а також після реконструкції польоту на борту авіасимулятора, щоб відтворити маневри екіпажу під час інциденту.

"Дані показали, що пілоти підняли літак в дуже крутий кут підйому і створили недостатню підйомну силу, що стало причиною аварії повітряного судна", - йдеться в його заяві.

Родрігес сказав, що Global Air взяла на себе зобов'язання перед родинами жертв катастрофи і сприяла з'ясування його причин.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня на Кубі відразу ж після зльоту з аеропорту в Гавані розбився пасажирський літак Boeing 737. Влада Куби підтвердила загибель 110 людей в результаті авіакатастрофи.