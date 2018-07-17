У мексиканській авіакомпанії назвали причину падіння Boeing 737 на Кубі

03:44, 17 липня 2018
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Про це заявив генеральний директор мексиканської компанії Global Air Мануель Родрігес Кампо, передає РБК з посиланням на Financiero.

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Родрігес зазначив, що цей висновок був зроблений на основі даних, отриманих із бортових самописців, а також після реконструкції польоту на борту авіасимулятора, щоб відтворити маневри екіпажу під час інциденту.

"Дані показали, що пілоти підняли літак в дуже крутий кут підйому і створили недостатню підйомну силу, що стало причиною аварії повітряного судна", - йдеться в його заяві.

Родрігес сказав, що Global Air взяла на себе зобов'язання перед родинами жертв катастрофи і сприяла з'ясування його причин.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня на Кубі відразу ж після зльоту з аеропорту в Гавані розбився пасажирський літак Boeing 737. Влада Куби підтвердила загибель 110 людей в результаті авіакатастрофи.

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Теги: #літак#авіакатастрофа#Куба