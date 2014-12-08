У МЗС Росії порівняли анексію Криму з окупацією СРСР Прибалтики в 1940 році

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляє ТАСС.

Зокрема, за його словами, окупація та анексія Криму не будуть визнані США точно так само, як окупація СРСР Естонії, Литви та Латвії.

"Свого часу США не визнали факт входження прибалтійських держав до складу СРСР. І за весь час існування СРСР це супроводжувалося неафішованою, але правовою колізією. Я очікую такої само ситуації на десятиріччя вперед щодо Криму та Севастополя. Оголосивши про невизнання входження (анексії - ред) цих двох суб'єктів до складу Росії, США будуть триматися цієї позиції і не будуть її змінювати", - заявив Рябков.

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