Rzeczpospolita: Слова Путіна про збереження частини транзиту газу через Україну не втішають

Він фактично повторив слова Берліна, який намагається усунути спротив «Північному потоку-2» у Європі.

Спільна прес-конференція президентів США і Росії не принесла хороших знаків. Швидше навпаки, переконання, що справа дійшла до небезпечних ігор з глобусом, лише зміцнилися. Тривожно прозвучали і слова Володимира Путіна щодо України. Він поклав на Київ вину за невиконання Мінських угод, на що Дональд Трамп ніяк не відреагував. А варто було б, тому що головна проблема охоплених війною районів на Сході України – це якраз агресія Москви.

Про це пише польське видання Rzeczpospolita, додаючи, що президент Росії все ж допустив дещо, що нібито повинно втішити Київ. Він сказав, що частина транзиту російського газу на Захід через українську територію може бути збережена. Чому «нібито»? Тому що це аргумент, який також використовує Німеччина у спробу ослабити опір проти побудови газотранспортної системи «Північний потік-2», проти якої виступає і Трамп. Якби ця ГТС була побудована, Кремль міг би перекривати Україні «газовий краник», коли заманеться.

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З Хельсінкі можна зробити ще один похмурий висновок про те, що на чолі США стоїть президент, якому легше критикувати попередників, ніж Росію – країну, яка своїм ворогом вважає Захід включно з Америкою. Трамп також не соромиться публічно говорити, що в питанні втручання Росії у американські вибори, він швидше повірить Путіну, ніж американським спецслужбам. Здавалося, це було навіть найголовніше, що він хотів сказати світу на прес-конференції у Хельсінкі. А тим часом страх старих ліній на глобусі не лише не зникає, а посилюється.