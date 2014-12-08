BBC: Російський телеканал "Дождь" веде мовлення з приватної квартири
21:41, 08 грудня 2014Світ
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Незалежний російський телеканал "Дождь" перейшов на мовлення з приватної квартири у Москві.
"Дождь" переїхав
Про це повідомляє BBC Україна.
У п'ятницю телеканал був змушений покинути приміщення на заводі "Красный Октябрь", яке йому надавала редакція журналу "Сноб".
З понеділка "Дождь" почав мовлення з тимчасової студії, місце розташування якої співробітники каналу повідомляти відмовляються.
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"Дождь" відомий тим, що транслює критичні до політики Кремля погляди та висловлювання.
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