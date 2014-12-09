Жертвами тайфуну на Філіппінах стали щонайменше 27 осіб
12:25, 09 грудня 2014Світ
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Число загиблих в результаті тайфуну "Хагупіт", що обрушився на центральні райони Філіппін, досягло щонайменше 27 осіб.
REUTERS
Такі дані надав Міжнародний комітет Червоного хреста, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Наразі тайфун послабшав. У ніч на вівторок він пройшов поблизу столиці країни Маніли, проте не викликав сильних дощів, як обіцяли синоптики.
Більшість жертв перебували на острові Самар, на який припав удар тайфуну минулими вихідними.
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