Жертвами тайфуну на Філіппінах стали щонайменше 27 осіб

Такі дані надав Міжнародний комітет Червоного хреста, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Наразі тайфун послабшав. У ніч на вівторок він пройшов поблизу столиці країни Маніли, проте не викликав сильних дощів, як обіцяли синоптики.

Більшість жертв перебували на острові Самар, на який припав удар тайфуну минулими вихідними.