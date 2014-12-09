Росія пропонувала Німеччині вирішити долю України вдвох

Про це сказав уповноважений Німеччини у справах з Росією Гернот Ерлер в інтерв’ю польській газеті Wyborcza, яке цитує Європейська правда.

"Посланці Кремля підмовляли нас до змови в справі України, але повернулись з порожніми руками" - сказав він.

"Росіяни повторюють нам, що з країн ЄС розраховують лише на нас. Постійно пропонують, щоб Росія і Німеччина домовилися про Україну" - зазначив один представників німецької правлячої коаліції на правах анонімності.

Читайте такожНімецькі політики розчаровані діями Росії - спецкоординатор з РФВлітку з такими пропозиціями до Берліна прибув посланець глави адміністрації президента РФ. Минулого тижня те ж саме німці почули від групи депутатів Держдуми на чолі з главою комітету у закордонних справах Олексієм Пушковим, що прибули до столиці ФРН.

В Німеччині були здивовані відкритістю і доброзичливістю росіян на таких зустрічах, хоча їх президент не втомлюється кидати Заходу обвинувачувальні вироки. Представники РФ повторювали фрази про необхідність діалогу, пошуку компрмісу.

"Ми повторили їм, що двосторонні переговори про майбутнє України – неможливі. Що Німеччина не буде нічого робити без консультацій з іншими країнами ЄС" - сказав співрозмовник видання.

Крім того він висловив роздратування з приводу того, що Путін обіцяв зміни в справі недотримання режиму перемир’я підписаного у Мінську.

"Не думав, що росіяни готові зруйнувати все, чого ми досягли. Ми ставилися до Росії як до партнера. Як виявилось, дарма" - сказав Ерлер, якого, як зазначає Wyborcza, ще рік тому вважали людиною, яка розуміє Росію і підтримує її.

Нагадаємо, канцлер ФРН Ангела Меркель, яка раніше була досить стриманою в своїй критиці Путіна, заявила, що порушення суверенітету України не може залишитися без наслідків і що ЄС буде протистояти спробам Росїї завадити зближенню з ним східноєвропейських держав.