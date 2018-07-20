The Prodigy напередодні виходу нового альбому випустили кліп (відео)
15:26, 20 липня 2018Світ
74 0
У сьомий альбом The Prodigy увійдуть 10 композицій.
The Prodigy випустили новий кліп / Кадр з відео
Британська група The Prodigy анонсувала вихід сьомого студійного альбому під назвою No Tourists. Реліз платівки, до якої увійдуть 10 композицій, відбудеться 2 листопада.
Напередодні виходу альбому The Prodigy представили кліп на новий сингл Need Some1. Режисером відео виступив Пако Ратерта. Нагадаємо, в 2017 році The Prodigy виступили в Києві.
Як повідомляв УНІАН, раніше найпопулярніший на YouTube кліп Despacito відновили після хакерської атаки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter