Найпопулярніший на YouTube кліп Despacito відновили після хакерської атаки

Кліп на пісню «Despacito» став першим відео, що набрало п'ять мільярдів переглядів на YouTube.

Кліп Despacito, який зібрав на YouTube понад 5 млрд переглядів а потім став жертвою хакерської атаки, наразі знову доступний для перегляду.

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Нагадаємо, хакери підмінили найпопулярніший в історії YouTube кліп на ролик, на якому зображені невідомі у масках зі зброєю в руках.

В описі відео було написано «Звільніть Палестину». Після хакерської атаки кліп «Despacito», що мав більше п'яти мільярдів переглядів на YouTube, видалили.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня кліп на пісню «Despacito» пуерторіканських виконавців Луїса Фонсі і Дедді Янкі побив власний рекорд і став першим відео, що набрали п'ять мільярдів переглядів на YouTube.