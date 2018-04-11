Найпопулярніший на YouTube кліп Despacito відновили після хакерської атаки

10:07, 11 квітня 2018
Наука та IT
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Користувачі Youtube знову можуть насолоджуватися кліпом Depasito / Скріншот, Youtube

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Нагадаємо, хакери підмінили найпопулярніший в історії YouTube кліп на ролик, на якому зображені невідомі у масках зі зброєю в руках.

В описі відео було написано «Звільніть Палестину». Після хакерської атаки кліп «Despacito», що мав більше п'яти мільярдів переглядів на YouTube, видалили.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня кліп на пісню «Despacito» пуерторіканських виконавців Луїса Фонсі і Дедді Янкі побив власний рекорд і став першим відео, що набрали п'ять мільярдів переглядів на YouTube.

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Теги: #YouTube#кліп Despacito рекорд YouTube