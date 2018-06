Atlas Weekend у Києві: запалити публіку на фестивалі готуються The Prodigy, Ніно Катамадзе і John Newman

Atlas Weekend 2017 врахував всі помилки 2016 року. Торішній Atlas став легендарним за рахунок грандіозних запізнень і затримок. Деякі артисти виступали на кілька годин пізніше заявленого часу. Цього року все за розкладом. Максимум на що можна розраховувати: 10-хвилинна затримка, пише zefir.ua.

Сьогодні, 30 червня, у жодному разі не можна пропустити виступ легенди, The Prodigy, на Main Stage о 22.20. Перед ними там же буде виступати John Newman, зірка мегаліта Love me again.

Також виступлять хедлайнери West Stage латвійці Brainstorm, чиє шоу розпочнеться о 20.40.

Читайте такожІван Дорн після концерту в російському селі засвітився "біля гальорки" на фестивалі в Києві (відео)

На Nortn Stage 21.40 виступлять Tesla Boy – російські фахівці, своєю неабиякою музикою і оригінальними кліпами прорвалися на західну сцену.

South Stage запрошує на божественну Ніно Катамадзе о 21.40. Так само тут можна послухати Dakooka і Аліну Орлову. О 20.00 на сцені з'явиться Віра Полозкова.

На нічній сцені DJ Night Stage запалять відкриття року Сарі Сod і не потребують подання Мијиісе і Selecta.