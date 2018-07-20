Великобританія виділила на Brexit 3 мільярди фунтів

Дана сума не є остаточною.

Міністр фінансів Великобританії Філіп Хаммонд заявив, що на підготовку до виходу Британії з Євросоюзу в бюджеті закладено 3 мільярди фунтів стерлінгів.

«Багато новин про Brexit і про підготовку на випадок виходу з ЄС без угоди. Ми готуємося до будь-якого варіанту розвитку подій, тому я зарезервував в бюджеті на підготовку до Brexit 3 млрд фунтів», — написав Хаммонд в твіттері.

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Він зазначив, що дана сума не є остаточною.

Британія вийде з Євросоюзу 29 березня 2019 року.

Раніше представник Євросоюзу на переговорах по Brexit Мішель Барньє повідомив, що договір про умови виходу Великобританії зі складу ЄС повинен бути підготовлений до жовтневого саміту.