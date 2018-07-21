США можуть скасувати санкції проти концерну російського олігарха Дерипаски

Уряд США не має намірів витіснити "Русал" з бізнесу, заявив міністр фінансів США.

Російський концерн "Русал" олігарха Олега Дерипаски може розраховувати на виключення зі списку компаній, що перебувають під санкціями США.

Принаймні, американський уряд не проти цього, заявив в п'ятницю, 20 липня, міністр фінансів США Стівен Мнучін, передає ТСН.ua з посиланням на Reuters.

За словами Мнучіна, уряд США не має намірів витіснити "Русал" з бізнесу, адже компанія відіграє важливу роль на глобальному ринку алюмінію. Наразі мета американського уряду - "знайти прийнятне рішення", наголосив Стівен Мнучін.

Як зазначає видання, останнім часом почастішали сигнали про можливе скасування запроваджених проти "Русала" обмежувальних заходів. На це вплинуло не тільки те, що керівництво компанії врахувало вимоги американського уряду щодо змін у складі ради директорів. Ще одним фактором стали негативні явища на глобальному ринку алюмінію, спричинені накладеними на "Русал" санкціями.

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Раніше США заявили про готовність скасувати санкції проти концерну, якщо бізнесмен Олег Дерипаска відмовиться від контролю над компанією. У травні Дерипаска оголосив про вихід зі складу ради директорів "Русала".

Нагадаємо, через санкції США Дерипасці довелось повернути літаки з лізінгу. Повернення літаків свідчить про те, наскільки сильно санкції вплинули на бізнес Дерипаски. Йдеться про літаки Gulfstream G550. Два з них тепер продаються по 29,95 мільйонів доларів США кожен.