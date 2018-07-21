"Ваш улюблений президент не робив нічого поганого": Трамп прокоментував скандал з моделлю Playboy

Дональд Трамп висловив сумнів у можливості запису розмови про це, але нічого не сказав про сам факт таких відносин.

Президент США відреагував на скандал, пов'язаний з нібито виплатами колишній моделі Playboy Карен Макдугал коштів за мовчання про сексуальні відносини з ним.

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Дональд Трамп висловив сумнів у можливості запису розмови про це, але нічого не сказав про сам факт таких відносин, повідомляє ТСН. "Неможливо, що влада вривається в кабінет адвоката, майже нечувано. Ще більш немислимо те, що адвокат записує слова клієнта, взагалі нечувано і, можливо, незаконно. Хороша новина в тому, що ваш улюблений президент не робив нічого поганого", - повідомив Трамп допомогою Twitter.

Як повідомляв УНІАН, американські ЗМІ поширили повідомлення про існування аудіозапису розмови Трампа з адвокатом Коеном про виплату грошей Макдугал за мовчання щодо сексуальні стосунки з Трампом у 2006 році, коли він вже був одружений з Меланією. Разом з тим адвокат Руді Джуліані підтвердив, що такий запис дійсно існує, але насправді Макдугал гроші не виплачувалися.