Активісти російської "Вільної школи спротиву" переїхали в Україну

Незалежна освітня організація «Вільна школа спротиву», створена два роки тому для підтримки громадянського суспільства й опозиційних партій Росії, була змушена фізично ліквідувати офіс у Москві, а більшість її лекторів й експертів виїхали до України. Про це сьогодні на відео-конференції між київським інформаційним агентством «МайданПресЦентр» і Москвою повідомив засновник «Школи», політолог і публіцист Олександр Щербаков, передає Радіо Свобода.

2 грудня під час телемосту між московським офісом «Вільної школи спротиву» і Києвом, де зібралися активісти Майдану, до московського приміщення увірвалися поліцейські і затримали учасників відеоконференції. Пізніше усіх людей (25 осіб) відпустили, але керівники «Школи» вирішили перенести місце проведення відеоконференцій і лекцій до Києва, пояснив Щербаков.

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«Ми до певної міри убезпечили «Школу», перевівши її активістів до Києва. Хоча у Росії нас підтримують опозиційні сили, такі як партія «Яблуко», громадські організації ліберально-демократичного спрямування – ми вирішили не ризикувати. Наші російські слухачі відтепер будуть використовувати електронні комунікації для прослуховування наших лекцій та участі у дискусіях. Це можна робити, не маючи офіційно жодного приміщення», – поінформував Щербаков.

«Вільна школа опору» проводить лекції з історії, політології, економіки, соціології, відбуваються дискусії на теми внутрішньої політики Росії і на міжнародну проблематику.

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Серед експертів і лекторів «Школи» – опозиційні політики і журналісти Росії, російські та українські науковці і громадські активісти. Слухачі «Школи», за словами Щербакова, це громадські активісти і члени опозиційних російських партій.