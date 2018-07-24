Financial Times: Прем’єра Британії застерігали в жодному разі не приймати Росію в ЄС

Колишнього голову британського уряду попереджали, що Москва буде домінувати над Європою, якщо її приймуть.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Джон Мейджор в часи своєї роботи підтримував ідею надання Росії членства в Європейській спільноті, яка згодом стала Євросоюзом. Однак, британські дипломати порадили йому мовчати про свої погляди і стримати стратегічний оптимізм, який з’явився після падіння Берлінської стіни.

Про це пише Financial Times. В 1992 році Мейджор публічно закликав Європейську спільноту «розширити свою інтеграцію» і надати членство країнам у Скандинавії, Східній Європі, а також Росії. Він наголошував, що членство Росії в організації «остаточно розвіє» загрозу ядерної війни. Але розсекречені документи британського уряду свідчать про те, що чиновники королівства вгамували ентузіазм прем’єр-міністра.

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Одна з записок міністерства закордонних справ Великої Британії говорить: «Як ядерна сила Росія буде домінувати в Європейській спільноті. Як країна, що розвивається, вона потягне організацію вниз».

Британський дипломат Стівен Волл написав у спеціальній урядовій записці: «Прем’єр-міністре, це чемне прохання: не говоріть про членство Росії у Європейській спільноті! Краще говорити про розвиток відносин між СНД і Європейською спільнотою і не відкидати будь-які варіанти на цьому рівні».

Ще в 1989 році Велика Британія скептично ставилася до розширення Європейської спільноти, яка була попередником Євросоюзу. Будучи міністром закордонних справ у ті часи, Мейджор вважав «непривабливою» ідею про розширення блоку, навіть коли йшлося про членство Австрії з її нейтралітетом і зв’язками з Німеччиною. Коли Мейджор став прем’єром, його міністр закордонних справ Дуглас Хард вказував на те, що східні європейці почнуть мігрувати в більш заможні країни Заходу. І Велика Британія буде одним з їхніх головних напрямків. Але за три роки Лондон чомусь різко змінив свою точку зору і почав закликати включити в союз Болгарію і Румунію.

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У лютому 1992 році Хард під час вечері з президентом Єврокомісії Жаком Делором закликав подати більш заохочувальний сигнал країнам в Центральній і Східній Європі і навіть сказати про чітку перспективу набуття членства, щойно вони досягнуть необхідного політичного і економічного розвитку. У свою чергу, Делор сказав, що розширення союзу не повинно розглядатися як єдиний можливий варіант відносин з цими країнами. При цьому він додав, що можна створити торговельну групу, у якої будуть тісні зв’язки з Європейською спільнотою. Делор зауважив, що не уявляє європейське об’єднання, членами якого було б більше 35 країн. На сьогодні участь в Євросоюзі беруть 28 країн включно з Британією, а ще 7 країн мають статус кандидатів.