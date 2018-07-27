У Греції підозрюють, що причиною масштабних лісових пожеж був підпал

Близько 60 осіб досі перебувають у лікарні, 11 - в реанімації. Ще десятки пропали без вісті.

Влада Греції має "серйозні докази" того, що пожежа, в результаті якої загинули більше 80 людей неподалік від Афін, почалася в результаті підпалу.

Про це повідомив міністр цивільного захисту Греції Нікос Тоскас, передає BBC.

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Найбільше загиблих виявлено в Маті - селі, розташованому в 40 км на північний схід від Афін. Село було відрізане від доріг стіною вогню; ті, хто намагався виїхати із зони лиха, згоріли в машинах, ті, хто залишився, були настигнуті вогнем у себе вдома.

Тоскас повідомив, що інша пожежа, що спалахнула поблизу Афін кількома годинами раніше, але не спричинила жертв, була розпочата навмисне. При цьому раніше повідомлялося, що пожежі посилювалися сильним вітром до 33 м/с.

Він додав, що "кліматичні умови" в районах, постраждалих від пожеж, є "екстремальними через зміни клімату".

Також повідомляється, що близько 60 осіб досі перебувають у лікарні, 11 - в реанімації. Ще десятки пропали без вісті.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня в Греції оголосили триденний траур за жертвами лісових пожеж.