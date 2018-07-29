Трамп оголосив у Каліфорнії режим НС через масштабні лісові пожежі
03:41, 29 липня 2018Світ
10 0
Близько 37 тисяч жителів Каліфорнії евакуйовані в результаті лісової пожежі.
Наслідки пожежі в Каліфорнії / REUTERS
Президент США Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації у штаті Каліфорнія через лісові пожежі, які вирують в регіоні.
Про це повідомляється на сайті Білого дому.
Читайте такожУ Греції підозрюють, що причиною масштабних лісових пожеж був підпал
«Сьогодні президент Дональд Трамп оголосив про режим надзвичайної ситуації у штаті Каліфорнія і розпорядився надати штату федеральну підтримку, племенам і на місцях у зв'язку з надзвичайними умовами через лісові пожежі», — йдеться в документі.
Близько 37 тисяч жителів Каліфорнії евакуйовані в результаті лісової пожежі.
Як зазначалося, площа пожежі складає близько 328 кв. км.
Крім того, пожежа може знищити майже 5000 будинків.
Тисячі жителів Каліфорнії залишають будинки, щоб врятуватися від лісових пожеж
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter