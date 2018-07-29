Трамп оголосив у Каліфорнії режим НС через масштабні лісові пожежі

03:41, 29 липня 2018
Світ
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Наслідки пожежі в Каліфорнії / REUTERS

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

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«Сьогодні президент Дональд Трамп оголосив про режим надзвичайної ситуації у штаті Каліфорнія і розпорядився надати штату федеральну підтримку, племенам і на місцях у зв'язку з надзвичайними умовами через лісові пожежі», — йдеться в документі.

Близько 37 тисяч жителів Каліфорнії евакуйовані в результаті лісової пожежі.

Як зазначалося, площа пожежі складає близько 328 кв. км.

Крім того, пожежа може знищити майже 5000 будинків.

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Теги: #Каліфорнія#Дональд Трамп#лісові пожежі