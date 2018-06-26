Росія «на ізмєні»: Москва злякалася легалізації марихуани в Канаді

Російські дипломати наголошують, що це порушення «міжнародних зобов’язань», які взяла на себе Оттава.

Росія жорстко засудила рішення Канади легалізувати рекреаційне куріння марихуани, назвавши цей крок «порушенням міжнародних зобов’язань».

В російському МЗС наголосили, що низка міжнародних конвенцій, під якими підписалася Оттава, обмежують використання марихуани і інших наркотиків лише в медичних і наукових цілях.

«Ми очікуємо, що партнери Канади по G7 відреагують на її свавілля, тому що цей альянс часто проголошував своїй прихильності до панування міжнародних законів у відносинах між країнами», - йдеться в заяві російського МЗС, пише Newsweek.

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Минулого тижня Канада стала другою країною світу і першою серед учасниць G7, яка законодавче легалізувала рекреаційне куріння марихуани. Першим це зробив Уругвай ще в 2013 році.