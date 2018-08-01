New York Times: Україна в центрі уваги другого дня суду над Манафортом

Сьогодні в суд викличуть чоловіка, який допомагав екс-політтехнологу Януковича знімати рекламні ролики.

Колишній голова виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт отримав за політичні консультації в Україні 60 мільйонів доларів. І цей епізод його кар’єри буде в центрі уваги другого дня суду над ним.

Як пише New York Times, першим свідком, якого допитають з цього приводу, буде Деніел Рабін, політичний консультант, який працював над зйомками рекламних роликів для Манафорта в Україні. Швидше за все, прокурори хочуть задати йому питання про природу роботи підсудного на проросійську «Партію регіонів».

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Прокурори кажуть, що другим свідком буде агент ФБР, чиє ім’я не розголошують. Манафорта звинувачують у податковому і банківському шахрайстві, а також у володінні прихованими рахунками в іноземних банках. Суд над ним – перший з можливих в рамках розслідування спеціального представника Департаменту юстиції США Роберта Мюллера про втручання Росії у американські вибори в 2016 році. Сам Манафорт наполягає, що він невинен.

Під час першого дня суду прокурори заявили, що політтехнолог отримав 60 мільйонів доларів в Україні і не задекларував більшу частину цієї суми. Вони назвали обвинуваченого податковим шахраєм, який ховав гроші в офшорах, збрехав, щоб взяти ще мільйони доларів позики під заставу нерухомості, щоб зберегти шикарний спосіб життя, коли політичної роботи немає.

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Захисники Манафорта наполягають, що він талановитий політичний консультант, який дістався до вершини політики як в США, так і на глобальній сцені. Він нібито не навмисне увів в оману американську Службу внутрішніх доходів. А його колишній бізнес-партнер Рік Гейтс його зрадив.

Адвокат Томас Зейнл дав чітко зрозуміти, що атаки проти Гейтса стануть ключовим елементом захисту. Зокрема, він збирається наполягати, що екс-бізнес партнер Манафорта був засуджений за фальшиві свідчення. Тому його словам у справі не можна довіряти в той час, як він став ключовим свідком сторони обвинувачення. Поки не відомо, коли Гейтс сам виступить в суді. Всього прокурори підготували список з 35 свідків. Першим у ньому став політичний консультант Тед Девайн. Також прокурори розкрили імена лише двох людей, яких збираються викликати наступними.

Прокурори допитували Девайна близького години про природу роботи Манафорта в Україні. Свідок розповів, що український олігарх Рінат Ахметов був головним фінансовим покровителем обвинуваченого.