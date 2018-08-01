Прокурор: отримані за роботу на режим Януковича гроші Манафорт зберігав на 30 рахунках у трьох країнах

Прокуратура вважає, що Манафорт брехав банкам США, щоб отримувати кредити на нерухомість в надії зберегти розкішний спосіб життя після того, як режим Януковича впав.

В ході перших судових слухань у справі колишнього глави передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта федеральний прокурор Узо Асоні сформулював основні претензії, що є у звинувачення до підсудного.

Як передає РБК, за словами Асоні, наявні докази показують, що екс-глава штабу Трампа "ставив себе і свої гроші вище за закон", ховаючи десятки мільйонів доларів на офшорних рахунках. За версією звинувачення, Манафорт організував "багатомільйонну змову, щоб ухилятися від податкових і банківських законів США".

"Всі ці звинувачення зводяться до одного: Пол Манафорт брехав", - наводить цитату з виступу прокурора CNN.

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Зокрема, як стверджує звинувачення, Манафорт відкрив близько 30 банківських рахунків у трьох зарубіжних країнах, щоб "одержувати і приховувати" свої доходи від роботи на Україну.

Асоні у ході слухань стверджував, що Манафорт вів "екстравагантний спосіб життя": скуповував дорогу нерухомість у США, витрачав мільйони на її ремонт, а також витратив більш півмільйона доларів на "шикарний одяг".

Крім того, прокуратура вважає, що Манафорт брехав банкам США, щоб отримувати кредити на нерухомість у надії зберегти розкішний спосіб життя після того, як режим Віктора Януковича, на який він працював, упав, і надходження грошей припинилися.

Манафорт себе винним не визнає.

Звинувачення були висловлені під час вступних заяв у вівторок на процесі у справі Манафорта. Це перший судовий процес, пов'язаний з розслідуванням, яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер щодо передбачуваних зв'язків між президентською кампанією Трампа та Росією. Сам Трамп всі звинувачення у зв'язках з Росією заперечує, Москва також неодноразово заперечувала свою причетність до втручання у вибори президента США.

Процес стартував 31 липня у суді міста Олександрія, штат Вірджинія. Манафорта звинувачують у змові проти США. Трохи раніше прокурори і адвокати, задіяні в судовому розгляді у справі Манафорта, відібрали 12 присяжних.

Як повідомляв УНІАН, раніше спецпрокурор Мюллер заявив, що Манафорт отримав в Україні більше 60 мільйонів доларів.