В Афганістані троє співробітників місії НАТО загинули через атаку смертника
13:22, 05 серпня 2018Світ
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Ще один представник місії та два бійці афганських збройних сил в результаті нападу дістали поранення.
Ілюстрація REUTERS
В Афганістані внаслідок нападу терориста-смертника з вибуховим пристроєм загинули троє співробітників місії НАТО.
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Про це повідомляється на сайті місії. Зазначається, що ще один представник місії (американець) та два бійці ЗС Афганістану в результаті нападу дістали поранення.
Інцидент стався під час спільного патрулювання представників місії та афганських військових на сході країни.
Нагадаємо, 27 липня біля аеропорту Кабула прогримів вибух: 16 людей загинули і 60 поранені
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