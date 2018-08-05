В Афганістані троє співробітників місії НАТО загинули через атаку смертника

Ще один представник місії та два бійці афганських збройних сил в результаті нападу дістали поранення.

В Афганістані внаслідок нападу терориста-смертника з вибуховим пристроєм загинули троє співробітників місії НАТО.

Читайте такожЗниклий 30 років тому в Афганістані волинянин повернеться в Україну - нардеп

Про це повідомляється на сайті місії. Зазначається, що ще один представник місії (американець) та два бійці ЗС Афганістану в результаті нападу дістали поранення.

Інцидент стався під час спільного патрулювання представників місії та афганських військових на сході країни.

Нагадаємо, 27 липня біля аеропорту Кабула прогримів вибух: 16 людей загинули і 60 поранені