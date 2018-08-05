В Афганістані троє співробітників місії НАТО загинули через атаку смертника

13:22, 05 серпня 2018
Світ
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляється на сайті місії. Зазначається, що ще один представник місії (американець) та два бійці ЗС Афганістану в результаті нападу дістали поранення.

Інцидент стався під час спільного патрулювання представників місії та афганських військових на сході країни.

Нагадаємо, 27 липня біля аеропорту Кабула прогримів вибух: 16 людей загинули і 60 поранені 

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Теги: #НАТО#загибель#Афганістан