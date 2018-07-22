Біля аеропорту Кабула прогримів вибух: 16 людей загинули і 60 поранені (фото)

Вибух прогримів незабаром після того, як його покинув перший віце-президент Афганістану Абдул Рашид Дустум, який повернувся на батьківщину після року вигнання.

Не менш як 16 осіб загинуло, ще 60 дістали поранення в результаті атаки терориста-смертника недалеко від аеропорту Кабула незабаром після того, як його покинув перший віце-президент Афганістану Абдул Рашид Дустум, який повернувся на батьківщину після року вигнання.

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Про це з посиланням на МВС республіки повідомив телеканал TOLOnews.

Раніше повідомлялося про 11 жертв і 14 постраждалих. За даними телеканалу, більшість постраждалих - співробітники поліції.

Вибух стався в натовпі прихильників Дустума, коли віце-президент на броньованому автомобілі залишав аеропорт. Сам політик, який втік у 2017 році до Туреччини, не постраждав.

Жодне з діючих в Афганістані терористичних угруповань поки що не взяло на себе відповідальність за подію.