Медведєв пригрозив "страшним конфліктом" у разі вступу Грузії в НАТО

Дмитро Медведєв зазначив, що російській агресії проти Грузії в серпні 2008 року можна було запобігти.

За словами глави уряду Росії Дмитра Медведєва, вступ Грузії до НАТО може спровокувати «страшний» конфлікт.

Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції «Коммерсант FM», передає РБК.

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«Це може спровокувати страшний конфлікт, незрозуміло, навіщо це треба», - сказав прем'єр-міністр.

Медведєв також зазначив, що російській агресії проти Грузії в серпні 2008 року можна було запобігти. Він заявив, що «не було ніякої неминучості».

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія відреагує "вкрай негативно", якщо Україна або Грузія вступлять до НАТО.

"Для нас, що ж, це пряма і безпосередня загроза для національної безпеки. Пересування інфраструктури НАТО до наших кордонів буде загрозою, і... реакція буде вкрай негативною", - заявив Путін.