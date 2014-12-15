Міністр оборони Франції про "Містралі": Ми не постачаємо зброю незрозуміло кому

Про це заявив глава французького міністерства оборони Жан-Ів Ле Дріан, передає Росбалт з посиланням на RFI.

У минулому, 2013, році зростання експорту озброєнь у Франції вже склало 42%. До кінця поточного року показники експорту озброєнь ще зростуть. За словами міністра, це свідчить про те, що "у світі є ще серйозні загрози, а також, що французька промисловість чудово працює".

Читайте такожМіністр оборони: Франція може ніколи не передати "Містралі" Росії

Зокрема, французька військова промисловість постачає на експорт підводні човни, супутники, а також інше обладнання "яке коштує дорого, і в якому французи досить компетентні", - заявив Ле Дріан.

У той же час, відповідаючи на питання журналістів про припинення постачання Росії двох "Містралів", міністр підкреслив: "Ми не постачаємо зброю незрозуміло кому, і це тому доказ".