Французи розмістили оголошення про продаж "Містралів" у мережі: шампанське - в подарунок

Після рішення французької влади призупинити постачання "Містралів" до Росії на сайті Le Bon Coin, що розміщує приватні оголошення, з’явилося оголошення про продаж двох вертольотоносців.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на новинний сайт телекомпанії RTL.fr.

"Продам два військові кораблі, нові, з верфі компанії Chantiers de l'Atlantique", - йдеться в оголошенні.

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"Споживають багато палива, але добре підходять для безпечної прогулянки", - додали автори.

"Тому, хто купить одразу два кораблі – шампанське у подарунок!" - йдеться в оголошенні.

В якості особливого бонусу для покупця автори оголошення наголошують на тому факті, що корабель витримує ядерну та бактеріологічну атаку.

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За два кораблі "продавці" просять 1,2 млрд євро.

"Самовивоз. Оплата готівкою. Рублі не приймаємо", - зазначається в оголошенні.

На даний момент сайт оголошень вже видалив жартівливу об'яву зі своєї бази.