На півдні Росії почалися військові навчання
11:50, 15 грудня 2014Світ
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На півдні РФ почались масштабні збори керівного складу армії, які триватимуть до 17 грудня.
Фото Міноборони РФ
Про це повідомила прес-служба Південного військового округу РФ.
Як зазначається, у зборах в Ростовській області візьмуть участь приблизно 200 генералів і офіцерів управління військового округу, загальновійськових об'єднань, командування військово-повітряних сил та протиповітряної оборони, залізничних військ, Чорноморського флоту РФ та Каспійської флотилії, командири з'єднань і військових частин.
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