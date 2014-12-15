На півдні Росії почалися військові навчання

Про це повідомила прес-служба Південного військового округу РФ.

Як зазначається, у зборах в Ростовській області візьмуть участь приблизно 200 генералів і офіцерів управління військового округу, загальновійськових об'єднань, командування військово-повітряних сил та протиповітряної оборони, залізничних військ, Чорноморського флоту РФ та Каспійської флотилії, командири з'єднань і військових частин.

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