"Зі сльозами на очах" благала про роботу: Трамп назвав свою екс-помічницю "навіженою"

Він додав, що співробітники Білого дому ненавиділи її, зазначивши, що Омароса була «злісною та нерозумною». Трамп також написав, що вона говорила про нього тільки «чудові» речі до тих пір, поки не втратила свою посаду.

Президент США Дональд Трамп назвав свою колишню помічницю Омаросу Маниголт-Ньюман «навіженою» і заявив, що вона «зі сльозами на очах" благала його про роботу в Білому домі. Про це американський президент написав у своєму твиттре.

Раніше Омароса розповіла газеті The Washington Post, що в 2017 році вона стала свідком того, як Трамп з'їв секретну записку. Пізніше президент спростував цю історію і назвав екс-помічницю «жалюгідною людиною».

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«Навіжена Омароса, яку три рази звільняли з реаліті-шоу «Учень», на цей раз остаточно звільнена... Вона зі сльозами на очах благала мене взяти її на роботу, я погодився», — написав Трамп.

Він додав, що співробітники Білого дому ненавиділи її, зазначивши, що Омароса була «злісною та нерозумною». Трамп також написав, що вона говорила про нього тільки «чудові» речі до тих пір, поки не втратила свою посаду.